Cine seamănă vânt culege furtună: concentrată pe şubrezirea Occidentului, Rusia a ajuns înconjurată de crize în propria ogradă. Să fie acesta un semn că puterea lui Putin scade?

Pe fondul pandemiei, revoltele din Belarus şi Kârgâzstan şi războiul pentru teritorii din Caucaz subminează influenţa liderului rus, explică publicaţia americană. The Wall Street Journal şi alte publicaţii de ştiri şi analiză apreciază că incursiunea Turciei, principalul concurent al Rusiei în geopolitica regională, în conflicul armeno-azer pentru Nagorno-Karabah testează limitele influenţei ruseşti. Încercările Moscovei de a menţine în acest conflict o neutralitate care i-a permis cultivarea unor legături diverse în regiune - inclusiv vânzarea de armament părţilor beligerante - sunt ameninţate de sprijinul oferit de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan Azerbaidjanului, o ţară bogată în gaze naturale şi cu o naţiune turcică. De altfel, Ankara are poziţii contrare Rusiei şi în războaiele din Siria şi Libia.

Proteste de durată din Belarus contra regimului lui Aleksandr Lukaşenko, care n-au lăsat indiferente capitalele occidentale; revolta din Kârgâzstan, în urma căreia preşedintele Sooronbai Jeenbekov şi-a anunţat dispoziţia de a demisiona; reînceperea luptelor dintre Armenia şi turcofonul Azerbaidjan, sprijint de Turcia. Putin, liderul căruia îi place să cultive instabilitate, a ajuns să fie înconjurat de ea, după cum scrie The New York Times.

Lumea 12 Octombrie 2020, ora: 07:39

