Cineastul David Lynch: Lumea va ieşi din izolare „mai inteligentă”, „mai spirituală” şi „mai bună”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Întreprinderea „Moldovagaz” are un nou Consiliu de Administrație, ales pe 10 aprilie. Secretarul Consiliului economic de pe lângă președintele Republicii Moldova, Vitalie Țurcanu, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație SA...

Spitalul Clinic Republican (SCR) unde sunt internați pacienții cu Covid-19 în stare extrem de gravă se confruntă cu deficitul de medicamente eficiente în tratarea coronavirusului. Afirmațiile vin din partea unui medic de la SCR care a acceptat să facă declatații sub protecția...

David Lynch, născut pe 20 ianuarie 1946, în Missoula (Montana), este regizor, scenarist şi producător de film, artist vizual şi compozitor. Printre cele mai cunoscute realizări ale sale se numără ”Eraserhead” (1977), ”The Elephant Man” (1980), ”Blue Velvet” (1986), ”Wild at Heart” (1990), ”Twin Peaks” (1992) şi ”Mulholland Drive” (2001). David Lynch aprimit patru nominalizări la premiile Oscar şi tot atâtea la Globurile de Aur. În 1991, a primit trofeul Franklin J. Schaffner din partea American Film Institute, iar pentru ”Wild at Heart”, trofeul Palme d'Or. Tot la Cannes a primit şi premiul pentru regie, în 2001, pentru ”Mulholland Drive”. David Lynch a fost recompensat şi de Academiei de Artă şi Tehnică Cinematografică cu două premii César pentru ”cel mai bun film străin”, în 1982 şi 2002, pentru ”The Elephant Man” respectiv ”Mulholland Drive”.

