Ciocnirea titanilor. SUA ar putea zdrobi armata chineză într-un război?

Dacă se va ajunge acolo, un război SUA-China ar fi iadul pe pământ. Primele Două Războaie Mondiale nu ar fi nimic pe lîngă un conflict sino--american.

Milioane, dacă nu miliarde de oameni, ar pieri și ar rămâne mutilate dacă se vor folosi arme nucleare într-un astfel de război, scrie 19fortyfive.

Economia globală ar fi la pămînt, pentru că așa se întâmplă când cele mai mari puteri economice ale lumii încep să se războiască. Chiar dacă pare pentru mulți o utopie, amenințarea unui conflict al marilor puteri persistă din cauza numeroaselor divergențe SUA-China. O amenințare în fața căreia pălește oricare alta.

Relația SUA-China, și dacă va rămâne pașnică, este cea mai importantă provocare a vremurilor noastre. Datorită celor peste două decenii de investiții pe scară largă, China a sărit de la o armată de rangul 3, la, probabil, a doua cea mai puternică mașinărie militară de pe planetă.

Punând accent pe sistemele de arme care îmbrățișează strategia militară A2 / AD (anti-access/area denial – n.r), China pare să dezvolte instrumentele de care are nevoie dacă se va război vreodată cu America. Motto-ul Beijingului în aceste zile este „fii pregătit”.

RPC va intra în război împotriva puterii militare nr. 1 de pe planetă sau, cum susțin unii, a celei mai letalale mașinării de luptă din toate timpurile. Există însă câteva motive fundamentale pentru care experții consideră că America ar învinge China într-un război.

E adevărat că chinezii construiesc portavioane, avioane de luptă de generația a cincea, mai multe tipuri de rachete de croazieră, submarine nucleare și ultra-silențioase diesel, drone. Întrebarea este cât de bine poate opera toate aceste echipamente sub presiunea uriașă a unui război.



PLA pare a fi mai mult o „armată de partid”

Expertul militar Ian Easton explică, oferind o parte a răspunsului:

„În timp ce am fost martori la un efort imens de propagandă chineză menit să convingă lumea că RPC e un jucător militar serios, căruia i se datorează respect, unii uită că Beijingul nu are nici măcar nu are un militar profesionist. Spre deosebire de forțele armate din SUA, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și alți grei regionali, PLA nu este, prin definiție, o forță de luptă profesională.

Mai degrabă, este o „armată de partid” sau aripa armată a Partidului Comunist Chinez”. În plus, toate deciziile importante din PLA sunt luate de comitetele PCC, dominate de ofițeri politici, nu de militari de carieră.

Ideea că PLA pare a fi mai mult o „armată de partid” este o realitate importantă. Un raport recent al RAND Corporation, autorii au unele îndoieli serioase în ceea ce privește capacitățile comune de luptă de război ale Beijingului.

„Mulți strategi chinezi identifică incapacitatea de a desfășura operațiuni comune integrate la nivelul dorit ca fiind problema-cheie cu care se confruntă China, în timp ce aspiră să proiecteze puterea de luptă dincolo de granițele sale terestre”, susțin autorii raportului.

Sursele chineze evidențiază o serie de probleme care contribuie la deficiențele PLA în domeniul operațiunilor comune, sugerând că există un decalaj imens între China și militarii occidentali, în special cei americani.

America vine mereu cu noi tehnologii de apărare și nimeni nu poate spune cât de bine va putea China să țină pasul cu SUA. Și dacă Beijingul va putea să dezvolte sisteme militare avansate. Aceasta ar putea fi cea mai mare provocare pentru China când privim pe termen lung, la un conflict cu America.



Ultima dată când China a luptat într- un război major a fost în 1979

La fel de important este faptul că armata Chinei nu a mai purtat un război major de la lupta de aproximativ o lună cu Vietnamul, din 1979. Deși experiența unui conflict de-acum patru decenii s-ar putea să nu se traducă în succes împotriva SUA în cazul unui război, experiența de luptă „puțin spre deloc” ar putea fi o provocare pentru China.

Sunt doar câteva elemente care demonstrează provocările mari pe care China le-ar avea pe termen scurt și lung într-un război cu America. Ele evidențiază și o dilemă mult mai mare: crearea unei armate care (cel puțin pe hârtie) poate face față armatei SUA.