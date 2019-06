Circulaţia pe Transalpina, cel mai înalt drum din ţară, s-a reluat

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Inaltarea 2019. Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 6 iunie 2019 pentru ortodocsi, in timp ce la catolici este joi, 30 mai 2019.

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

Şoseaua Transalpina are 148 de kilometri şi străbate judeţele Gorj, Vâlcea, Sibiu şi Alba. Pe perioada iernii, drumul este închis, recomandarea autorităţilor pentru şoferi fiind să circule şi în această perioadă cu atenţie, fiind un drum de munte.

A fost redeschisă circulația pe Transalpina, cel mai înalt drum din România, între stațiunea Rânca și Obârșia Lotrului. Aproape două luni au muncit drumarii la deszăpezirea șoselei, pentru că troienele ajungeau și la 5 metri. Circulația a fost reluată cu mai multe restricții pentru șoferi, însă. Şoseaua poate fi tranzitată doar pe timpul zilei, de autovehicule de până la 7,5 tone, iar viteza maximă este de 30 de kilometri pe oră. Transalpina atinge cel mai înalt punct la 2.145 de metri și atrage, în fiecare an, peste o sută de mii de turiști din întreaga lume.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)