Clorul din piscina, un pericol pentru organism. Cum îţi poate destabiliza sănătatea

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii...

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

Pentru a proteja pielea de efectele negative ale clorului din piscină, trebuie să urmezi câteva sfaturi simple. Mai întâi, e absolut necesar să faci un duş înainte de a intra în piscină. Astfel, pielea absoarbe apa curată şi, cel puţin pentru o vreme, nu poate absorbi conţinutul de clor. În plus, duşul curăţă transpiraţia de pe piele. Clorul, în contact cu amoniacul conţinut în transpiraţia noastră, produce o substanţă numită cloramină. Acesta din urmă este destul de iritantă şi poate provoca reacţii alergice persoanelor sensibile.

Persoanele cele mai afectate sunt cele care au o piele uscată sau sensibilă. Nici acasă nu suntem feriţi de prezenţa clorului în apă, dar e drept, în cantităţi mult mai mici. Dacă obişnuieşti să faci duşuri fierbinţi, ar trebui să renunţi la acest obicei, deoarece aburii din apa fierbinte conţin clor, pe care îi inhalăm, astfel, mult mai uşor. În plus, apa fierbinte accentuează deshidratarea pielii.

E vară, e cald, iar o baie în piscină ar fi tocmai bună. Este deja ştiut faptul că apa are un rol important asupra corpului, cu toate astea, înainte de a te lasa purtat de valuri, ar trebui sa iei în seamă câteva aspecte. Chiar dacă înotul, care este benefic atât adulţilor, cât şi copiilor, acţionează asupra fizicului, tonificând toate grupele musculare, cât şi a psihicului, apa din piscină poate reprezenta un pericol, mai ales dacă eşti alergic.

