Cola sau Pepsi? Cât de bogat ai fi fost dacă ai fi investit acum 10 ani într-una dintre cele două companii

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii.

Aproape trei milioane de alegători din Republica Moldova sunt chemaţi duminică, începând cu ora 07:00, la urne pentru a alege noul parlament de la Chişinău, în cadrul unui scrutin ce are loc simultan cu un referendum privind reducerea numărului de deputaţi, de la 101 la 61.

Ivan Feniseth, şeful biroului de informaţii al companiei financiare Tigress Financial Parteners, susţine că cea mai mare problemă a companiei Pepsi este reprezentată de modul în care aceasta se prezintă pe piaţa băuturilor răcoritoare. Feniseth sublinază faptul că răcoritoarea nu înregistrează o creştere a cererilor pe piaţă, fiind obligată să se orienteze către dezvoltarea unor băuturi sportive şi a unor noi arome pentru a rezolva problema.

În materie de celebritate, ambele băuturi se bucură de reclamă din partea unor figuri foarte cunoscute şi influente. Dacă Cola este susţinută de cel ce este considerat al treilea cel mai bogat om din lume, magnatul american Warren Buffet, Pepsi a avut parte de susţinere din partea unor celebrităţi precum Cardi B, Madonna şi Beyonce în cardul Super Bowl. Se estimează ca datorită evenimentul sportiv din acest an, care debutează pe 3 februarie, americanii vor cheltui peste 15.3 mld. dolari pe mâncare, băutură şi alte produse de acest gen.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)