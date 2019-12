Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

A fost admis la programul de masterat al Universităţii din Cambridge şi studiază inteligenţă artificială. ”În ţară nu am fost băgat în seamă”

De aceea astăzi vă îndemn pe toți: păstrați colindele, fiindcă sunt o bogată moștenire spirituală, încurajați obiceiurile de Crăciun, primiți colindătorii! Și dubăilor din Baloșești le spun: mergeți an de an la casele baloșenilor, iar când îmbătrâniți - învățați-i pe fiii voștri să meargă! Colindătorilor și cetelor de colindători, din Popeasca, din Antonești, din Sud și Nord, le spun: ieșiți cu colindatul, primiți colindătorii!

Nu cu mândrie o spun, ci cu bucurie. Și oricând s-ar putea face studii universitare și postuniversitare, din perspectivă teologică, literară, muzicală, etnologică etc. Pentru că au această bogăție ce le face compatibile cu oricare dintre domeniile amintite și cu multe altele.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și...

