Comisia Europeană insistă că vaccinarea va rămâne voluntară şi că nu vor fi limitări de drepturi

"Luăm toate măsurile de precauţie astfel încât să nu creăm baze pentru tratarea diferită a acestor persoane sau vreo limitare a drepturilor", a subliniat Maroš Šefčovič, citat de agenţia Associated Press.

Comisia Europeană a dat asigurări, luni seară, că vaccinarea împotriva coronavirusului nu va fi obligatorie, subliniind că nu vor exista drepturi diferite în funcţie de opţiune, potrivit Mediafax care citează Associated Press. "Vaccinarea este voluntară", a declarat Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru Relaţii Interinstituţionale şi Prognoză, argumentând că unele persoane pur şi simplu nu vor vrea să se vaccineze, iar altele nu vor putea fi vaccinate din raţiuni medicale.

