Comparaţie controversată: La alegerile din 2018, Putin nu a participat la nicio dezbatere. Exact ca Iohannis

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, marţi, că între Vladimir Putin şi Klaus Iohannis nu există nicio deosebire, amândoi abordând subiectul dezbaterilor în acelaşi mod, respectiv „maraton cu jurnaliştii aleşi pe sprânceană” cu întrebări trimise dinainte.

„În 2018, în campania pentru alegerile prezidenţiale, Vladimir Putin nu a participat la nicio dezbatere cu contracandidaţii săi. Exact ca Iohannis! În fiecare an, Putin organizează o „dezbatere” cu cetăţenii, în care întrebările sunt trimise dinainte şi atent selectate. Exact cum face Iohannis în această campanie.Tot la sfârşit de an, Putin face o „dezbatere” maraton cu jurnaliştii. Dintre cei peste 1.700 de ziarişti, doar doi-trei sunt de la presa internaţională. In rest intră doar cei aleşi pe sprânceană de Kremlin. Exact ca la marea dezbatere de azi a lui Iohannis”. a scris Secretarul General al PSD Mihai Fifor, pe Facebook.

Acesta a transmis o întrebare către cetăţeni: „Nu vă întreb, prin urmare, câte asemănări sunt între Putin şi Iohannis. Vă întreb altceva: există vreo deosebire?”.

Klaus Iohannis a anunţat, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul PNL, că marţi va organiza o dezbatere cu politologi şi formatori de opinie. Şeful statului a precizat că nu va participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, deoarece aceasta „a fost parte activă a mârlăniilor pesediste şi a sprijinit activ încercările de acaparare a Justiţiei”.