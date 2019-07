Concursul pentru șefia CNA, pe ultima sută de metri. Câte dosare au fost depuse până la moment

Astăzi este ultima zi când doritorii pot depune dosare de participare la concursul public pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție. Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a anunțat că după orele 17.00, va publica lista persoanelor care au aplicat la concurs.



Potrivit reprezentanților Comisiei, la moment au fost depuse doar două dosare. Portalul Curaj.TV a scris anterior că unul dintre candidați la șefia CNA este avocatul Ilie Rotaru.

Numele celui de-al doilea candidat nu este cunoscut. Reprezentanții Comisiei juridice au anunțat că vor face public numele tuturor participanților abia după ce vba expira termenul de depunere a dosarelor de participare.

Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;

b) în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

c) are studii superioare juridice;

d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;

e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;

g) nu are antecedente penale;

h) cunoaşte limba de stat;

i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Amintim că deputații ACUM și PSRM au votat la data de 8 iunie demisia directorului CNA, Bogdan Zumbreanu. Până la alegerea noului director, interimatul este asigurat de Lidia Chireoglo.

