Vom reveni. Analiză de Radu Cupcea, cercetător la Institutul de Ştiinţe Politcie şi Relaţii internaţionale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” şi doctorand al Universităţii din Bucureşti.

Primul episod a fost despre locurile de cazare. 12 medici din personalul medical al Armatei Naţionale Române au refuzat cazarea în căminele puse la dispoziţie de Guvernul Republici Moldova din cauza condiţiilor nesatisfăcătoare. Al doilea episod a constat în plicurile de câte 1000 de dolari oferite de Renato Usatîi medicilor care au ajutat la Bălţi. Al treilea a fost despre întâmpinarea celor 20 de camioane cu medicamente şi echipamente de protecţie în valoarea de 3,5 milioane de euro sub un pod de la periferia oraşului Chişinău . Iar al patrulea a constat în transformarea ajutorului medical „ într-un schimb de experienţă ” pentru medicii din România, conform declaraţiilor premierului socialist Ion Chicu.

Partidul Comunist din China preia din nou controlul fabricilor ce furnizează materiale sanitare de protecție pentru întreaga lume, au declarat pentru New York Post importatori americani ce cumpără din China.

Ideea de a gasi un nume de fete rar pentru fiica ta poate fi o adevarata provocare. Cu siguranta vrei un nume care sa o ajute sa iasa in evidenta si, totodata, sa ii fie pe plac chiar si peste cativa zeci de ani. Din fericire, exista multe nume de fete rare, pe cat de unice, pe atat de frumoase...

Horoscop 22 Mai 2020, ora: 05:58

Luna noua in Gemeni de azi aduce un nou start. Soarele si Luna isi dau mana si intra amandoua in trigon cu Saturn, in timp ce Mercur si Venus isi pecetluiesc prietenia facand impreuna o cuadratura cu Neptun. Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise...