Copiii italieni trebuie să prezinte dovada că au fost vaccinaţi pentru a putea merge la şcoală

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Biroul politici de reintegrare vine cu o precizare cu referință la incidentul produs la Uzina Metalurgică din or. Râbnița, unde ca urmare s-a oprit cuptorul.

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

Copiii cu vârsta sub şase ani vor fi excluşi din creşă şi grădiniţă dacă nu se face dovada vaccinării lor.

Părinţii riscă să fie amendaţi cu până la 500 de euro dacă îşi trimit la şcoală copiii nevaccinaţi. Copiilor sub şase ani li se poate refuza înscrierea la şcoală.

Solicitarea are loc după luni de dezbateri la nivel naţional în legătură cu legea privind vaccinarea obligatorie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)