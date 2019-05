Numele de Himmler, Goering, Goeth şi Hoess au puterea să invoce ororile Germaniei Naziste, dar oare ce înseamnă să trăieşti cu moştenirea acestor nume?

Poţi să te detaşezi de crimele comise de strămoşii tăi sau nu? BBC prezintă un documentar, "Copiii lui Hitler", în care descendenţii unora dintre cei mai mari criminali ai istoriei relatează cum este să trăieşti ştiind că tatăl sau bunicul tău este responsabil pentru moartea a mii de oameni.

Pe vremea când era copil, mama lui Rainer Hoess i-a arătat o moştenire de familie.

Ea l-a dus pe fiul său lângă şemineul casei unde se afla un cufăr greu cu o zvastică mare desenată pe el.

Înăuntru erau fotografii de familie în care apărea tatăl său jucându-se în curtea casei cu fraţii şi surorile sale când era mic. Grădina familiei, cu flori şi o piscină, era situată alături de camerele de gazare de la Auschwitz, relatează BBC.

Bunicul lui Rainer Hoess a fost Rudolf Hoess (a nu fi confundat cu liderul nazist Rudolf Hess), primul comandant al lagărului de concentrare de la Auschwitz, unde au fost omorâţi 1,3 milioane de evrei.



Tatăl lui Rainer a crescut într-o vilă alăturată lagărului. Copiii lui Rudolf Hoess primeau jucăriile făcute de evreii de la Auschwitz.

Bunica lui Rainer le spunea copiilor să spele bine căpşunile pe care le culegeau, fiindcă miroseau a cenuşa care venea de la crematoriile lagărului, aflate la câteva sute de metri de gădina în care în care se jucau copiii lui Rudolf Hoess.



Rainer Hoess a fost mult timp obsedat de poarta care ducea din casa în care a crescut tatăl său în lagărul de concentrare. El a numit-o în mintea sa "poarta iadului".

"E greu să pun în cuvinte ruşinea cu care trăiesc", spune Rainer Hoess, "deşi nu am nici un motiv pentru care să mă simt vinovat, dar acesta este sentimentul care mă bântuie în fiecare zi. Îmi port ruşinea cu mine zilnic, pentru ceea ce a făcut familia mea, pentru crimele comise de bunicul meu, care a omorât mii de familii. Te întrebi de ce au murit acei oameni şi de ce eşti tu în viaţă. De ce sunt eu în viaţă? Ca să port cu mine această vină, să trăiesc cu ruşinea mea. Cred că acesta este singurul motiv pentru care eu exist, ca să trăiesc cu ceea ce ar fi trebuit să trăiască bunicul meu", spune Rainer Hoess.

Tatăl lui a crezut toată viaţa în ideologia nazistă a lumii în care a fost educat. Fiul său a rupt legătura cu el pentru a putea face faţă ruşinii şi vinei cu care trăieşte.

"Mama mi-a zis Tu, tu eşti ca tatăl tău şi într-o zi o să mori ca el"



Monika Goeth Hertwig este fiica lui Amon Goeth, comandantul lagărului de concentrare Plaszow, care a fost jucat în filmul Lista lui Schindler, de Ralph Finnes.

Actorul a câştigat un Oscar pentru rolul său.



În 2002, fiica lui Amon Goeth şi-a publicat memoriile, iar în 2006 a acceptat să facă parte din documentarul "Inheritence", regizat de James Moll, în care a povestit ce înseamnă să fie fiica lui Amon Goeth şi şocul pe care l-a avut când a văzut pentru prima dată filmul "Lista lui Schindler", regizat de Steven Spielberg.

"Mama mi-a spus că tatăl meu a murit pe front ca milioane de alţi soldaţi. Am crezut-o, de ce să nu o cred? În mintea mea tata era un soldat curajos şi toată lumea îmi spunea că ar fi făcut orice pentru mine dacă mai era încă în viaţă", spune Monika Hertwig.

Fiica lui Amon Goeth nu s-a înţeles niciodată cu mama sa.

"Mi-am iubit bunica mult, dar pe mama... pur şi simplu nu ne înţelegeam, eram ca apa şi focul", spune ea.

" Într-o zi de vara, pe când aveam 11 ani, am vrut să mă duc să înot fiindcă era foarte cald afară. Mama mi-a zis că nu am voie să plec din casă până nu termin ce aveam de făcut. În momentul acela m-am răzvrătit. Ea s-a uitat la mine şi mi-a zis 'Tu, tu eşti ca tatăl tău şi într-o zi o să mori ca el'."

"Am înrebat-o pe bunica mea ce a vrut să-mi spună mama, doar nu aveam cum să mor ca tata, el pierise pe front în al Doilea Război Mondial, nu? După o vreme bunica mi-a spus: "Monika, l-au spânzurat". "De ce l-au spânzurat", am întrebat-o. "I-a omorât pe evrei".



Timp de ani de zile ea a încercat să afle adevărata poveste a vieţii lui Amon Goeth, dar nimeni nu a vrut să îi răspundă la întrebări.

Hertwig l-a cunoscut pe Oscar Schindler în Frankfurt, pe vremea când era adolescentă. "Oscar s-a uitat la mine şi a pus o mână pe umărul meu spunându-mi: "Mooney, nu-l poţi renega pe tatăl tău, arăţi la fel ca el". Am sperat că Oscar îmi va spune ceva, dar nu mi-a dezvăluit nimic'."

Peste ani de zile, ea s-a dus la cinema să vadă filmul lui Spielberg, "Lista lui Schindler", în căutarea răspunsurilor pe care nu le-a putut obţine până atunci.

"M-am dus la cinema ca să-l văd pe tata. În prima jumătate de oră nu a apărut nici un Amon Goeth. Apoi, deodată, am văzut o maşină care trecea prin ghetou şi am ştiut din primul moment că personajul de pe bancheta din spate este tatăl meu. Aveam o fotografie cu el şi era exact acelaşi profil. Ţin minte o scenă când o tânără din lagăr (inginer care superviza construcţia unei barăci şi care i-a atenţionat pe ofiţerii SS că fundaţia nu este bună) i-a spus tatălui meu că doar îşi face treaba. "Şi eu îmi fac treaba. Acum te omor". Când am ajuns acasă mi s-a făcut rău. Spielberg mi-a dezvăluit adevărul şi l-am urât atunci", îşi aduce aminte Monika Goeth.

"Acţiunile lui Heinerich Himmler aruncă o umbră vastă asupra familiei"



Katrin Himmler este nepoata lui Ernst Himmler, care a fost fratele mai mic al lui Heinrich Himmler, principalul arhitect al Holocaustului. În 2007, ea a publicat cartea "Fraţii Himmler: Istoria unei familii germane" în care povesteşte viaţa celor trei fraţi Himmler: Gebhard, Heinerich şi Ernst.

"Este foarte greu să trăieşti cu o asemenea povară, ştiind că ai în familie un astfel de om, la câteva generaţii distanţă de tine. E ca o umbră care se întinde peste tine", spune Katrin Himmler. Toţi cei trei fraţi Himmler au făcut parte din Partidul Nazist, inclusiv bunicul ei, Ernst, despre care familia i-a spus că nu avea nici un interes politic.

Când s-a apucat de cercetat pentru cartea sa, Katrin Himmler a aflat că, în realitate, bunicul său era un nazist convins şi s-a alăturat partidului în 1931 din prorpia sa iniţiativă, nu fiindcă "toată lumea era nevoită să facă asta" pentru a-şi păstra slujbele, cum i-a spus familia ei.

"Pe măsură ce mă documentam pentru cartea mea, lucrurile deveneau din ce în ce mai grele şi de nesuportat. Noi, descendenţii lui Heinerich Himmler, nu avem nici un fel de dubii în privinţa ororilor comise de el. Acţiunile lui aruncă o umbră vastă asupra familiei", a spus Katrin Himmler într-un interviu din 2007.

Autoarea a fost lăudată pentru abordarea sa: "Cartea lui Katrin Himmler este incredibil de echilibrată, o memorie meticuloasă a unei familii extraordinare. Autorul nu scrie într-un stil teatral, preferând să lase faptele personajelor să vorbească de la sine. Scrisă iniţial ca o formă de terapie personală, cartea este un testament al moştenirii de durată a sentimentului de vină pe care naziştii l-au lăsat în urmă generaţiilor care au venit după ei", scrie Doug Johnstone în The List.

Descendenţii lui Goering au ales să se sterilizeze



Descendenţii lui Hermann Goering, succesorul lui Hitler, ales chiar de Fuhrer, au luat o decizie drastică. Bettina Goering şi fratele ei s-au sterilizat pentru ca linia bunicului lor să nu mai continue şi alte generaţii să nu mai trăiască cu vina şi ruşinea lor.

"Amândoi am făcut-o... ca să nu mai fie nici un Goering pe lume după noi. Când fratele meu s-a operat mi-a zis 'Am rupt firul'." Bettina Goering a ales să părăsească Germania acum 30 de ani şi s-a stabilit în Santa Fe. "Îmi este mai uşor să trăiesc cu trecutul familiei mele de la această distanţă", îşi explică ea decizia.

tvrinfo via BBC