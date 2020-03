CORONAVIRUS / CUM evoluează simptomele din prima până în a 17-a zi

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile...

La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunță BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control".

- a 8-a zi : În acest punct, bolnavii care au o formă gravă (în procent de circa 15% potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor din China) dezvoltă un sindrom de detresă respiratorie acută, ce are ca efect acumularea de lichid şi prăbuşirea alveolelor, împiedicând plămânii să realizeze schimbul de oxigen şi dioxid de carbon, iar boala putând deveni astfel fatală. De obicei, aceasta este ziua în care devine necesar aparatul de ventilaţie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)