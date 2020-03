INSEE – Institutul național de statistică și studii economice din Franța – trage semnalul de alarmă. Măsurile luate de autorități pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activității economice de circa 35%. In opinia specialiștilor, o carantină de o lună s-ar traduce printr-o pierdere de 3 puncte a PIB-ului. O izolare a populației timp de două luni ar provoca o pierdere anuală de 6 puncte pentru produsul intern brut.



Era de așteptat, previzibil ca impactul economic al crizei sanitare să fie uriaș. Nu e deci de mirare ca pentru o situație excepțională, comunicarea cifrelor economice să fie excepțională. Pentru prima dată de la începutul crizei coronavirus, institutul de conjuncturi economice își publică analiza precedată de un inedit cuvânt introductiv semnat de directorul general. Cifrele anunțate sunt mai pesimiste decât cele ale altor institute de previziuni dar înaltul responsabil recunoaște că are rezerve privindu-le. «Unui statistician îi este greu să dea un rezultat de care nu este destul de sigur. Estimările sunt deci fragile» recunoaște Jean-Luc Tavernier.

Pentru a evalua pierderile în funcție de sectoarele de activitate, INSEE s-a folosit de datele furnizate de firme și de federațiile profesionale. De o manieră inedită, analiștii institutului național de statistică și studii economice au utilizat și datele privind consumul de energie, cele despre utilizarea transportului feroviar sau tranzacțiile realizate cu carduri bancare.

Loading...

Aflăm astfel că activitățile agricole sau cele din sectorul agroalimentar se mențin la «un nivel puțin sub normal». In schimb, în industrie doar «jumătate din activitate persistă» azi. In construcții, pierderile sunt si mai masive, pânà la 90%. Sectoare precum transporturile, hotelurile sau restaurantele suferă și ele enorm în schimb telecomunicațiile sau chiriile se mențin. Serviciile ne-comerciale precum educația sau activitățile sportive înregistrează pierderi de circa 15%.

«Calculul privind o pierdere a activității cu circa 35% pare coerent și cu primele informații disponibile despre situația salariaților. Intr-adevăr, la ora actuală circa o treime dintre angajați mai sunt la locul de muncă, o a două treime lucrează de acasă și o ultimă treime este în șomaj tehnic», mai notează INSEE.

Consumul familiilor este și el în scădere cu 35% față de normal, o o cădere liberă, o reducere datorată cvasi-dispariției unor cheltuieli, de exemplu pentru haine, textile dar și produse manufacturate asta în contextul în care toate comerțurile, cu excepția celor alimentare și farmaciile, sunt închise.

Din cauza incertitudinilor privind situația, INSEE a decis sà-si suspende previziunile anuale privind cresterea economicà. Evoluția progresiei PIB-ului este foarte mult legată de scenariul de ieșire din criza sanitară. «Nu este exclus ca revenirea la normal să nu se facă imediat» conchide institutul național de statistică și studii economice.

RFI.RO