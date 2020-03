CORONAVIRUS: Franţa, în stare de urgenţă sanitară

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 24 MARTIE 2020 ; azi avem Luna Noua in Berbec, oameni buni ! In mijlocul atator evenimente astrale intense, cu energii puternice si pe alocuri conflictuale, Luna Noua ne aduce raza de speranta. O asteptam cu totii pentru ca avem nevoie de energii de nou...

Înaltul Consiliu al Sănătăţii a recomandat să nu fie utilizat acest medicament anti-malarie, cu excepţia cazurilor grave şi sub supraveghere medicală strictă, a afirmat Olivier Véran.

Autorităţile franceze se află sub presiune de mai multe zile, mai ales din partea unor aleşi ai opoziţiei, pentru a generaliza rapid utilizarea chlorochinei pentru tratarea bolnavilor de COVID-19.

