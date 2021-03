Coronavirus: În faţa nemulţumirilor, Angela Merkel acceptă o relaxare treptată a restricţiilor

Un singur land, Turingia (ex-RDG), înregistrează o rată peste 100. Dar numai două prezintă o incidenţă sub 50 într-o ţară în care COVID-19 a ucis peste 70.000 de oameni.

Cancelarul a cedat în faţa landurilor federale în legătură cu un prag de incidenţă de 35 la 100.000 sub care s-ar trece la ridicarea altor restricţii.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 4 Martie 2021, ora: 11:55

Sfantul Gherasim de la Iordan a trait in secolul al VII-lea. Dupa ce s-a calugarit, s-a retras in pustiul Tebaidei unde a intemeiat un asezamant monahal, prezent si in zilele noastre. Atat de mult s-a impartasit de viata dumnezeiasca, incat si fiarele salbatice i se supuneau. Din scrierea vietii...