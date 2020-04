Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Toate aceste vești cad într-un moment prost pentru Rusia și președintele ei. Vladimir Putin anunțase în ianuarie un vast plan de investiții publice, în particular în domeniul social, lucru care i-ar fi permis să recâștige simpatia compatrioților săi, uzați de diminuarea veniturilor lor în ultimii ani.

Cert, Covid-19 nu este singurul vinovat al prăbușirii economiei ruse, mai scrie Le Monde. Economia rusă a căzut și dintr-un calcul greșit al Kremlinului. Aliată cu Arabia saudită, puterea de la Moscova a declanșat un violent război al prețului petrolului în idea de a omorâ companiile petroliere ale șistului american. Axa Moscova-Riyad nu a ținut însă multă vreme și piața țițeiului s-a dereglat complet provocând o cădere a barilului sub 30 de dolari.

Ziua de 22 aprilie trebuia să fie una mare pentru Vladimir Putin. In mod normal, rușii erau chemați la urne ca să voteze asupra proiectului de reformă constituțională pus la punct de președintele Rusiei pentru a-i permite să rămână la putere până în 2036. Votul se anunța ca un adevărat plebiscit pentru șeful Kremlinului, notează Sylvie Kaufmann.

