COVID-19 /// 10 persoane sunt internate în STARE GRAVĂ la spitalul Toma Ciorbă

În laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au fost confirmate 94 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 38 sunt de import, iar 54 cu transmitere locală, cele mai multe cazuri de coronavirus de tip nou fiind înregistrate în capitală. Anunțul a fost făcut astăzi după şedinţa Punctului Focal, de către ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, transmite MOLDPRES.



Potrivit oficialului, în prezent, în spitalul „Toma Ciorbă“ sunt internate 80 de persoane, dintre acestea 10 sunt în stare gravă. Alte trei persoane, dintre care două în stare gravă, sunt internate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, iar opt copii beneficiază de tratament la Spitalul de boli contagioase.



Șeful de la sănătate a precizat că și în țara noastră au fost înregistrate cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali, dar și al polițiștilor. „Într-adevăr, nu am relatat care este profilul pacienților suspecți sau a celor confirmați. De fiecare dată am menționat că pe prima linie rămân medicii și polițiștii. Aceste persoane se expun unui risc sporit și apreciem efortul. Avem îmbolnăviri în rândul lucrătorilor medicali și în rândul Poliției de Frontieră. Ne asumăm riscul la nivel de sistem și asemenea cazuri sunt în toate țările, dar ceea ce putem face pentru a proteja medicii este să le ascultăm recomandările și să livrăm date veridice în legătură cu persoanele cu care am contactat. Îmi exprim gratitudinea față de medici și față de cetățenii care au aplaudat ieri lucrătorii din sistemul medical”, a spus Dumbrăveanu.

Viorica Dumbrăveanu a venit cu un apel repetat către populație să stea acasă, să evite ieșirile publice, să întreprindă toate măsurile de protecție și igienă.

Loading...

În perioada 17 martie-15 mai 2020, pe întreg teritoriul Republicii Moldova este declarată stare de urgenţă. Pe durata stării de urgenţă, Comisia Națională pentru Situaţii Excepţionale emite dispoziţii în vederea punerii în aplicare a mai multor măsuri, care sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.



a