COVID-19 / Norvegia lansează o aplicaţie mobilă ÎMPOTRIVA epidemiei

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Klaus Püschel, medic legist german este de părere că toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie ar fi murit în cursul acestui an din cauza comorbidități foarte grave.

Sergiu Gaibu: „Economia moldovenească are o situație monetară bună la momentul actual și această fereastră de oportunitate ar putea fi exploatată, dacă este administrată corect. Cu investiții în memorial, havuzuri și alte cotizații orientate spre campania electorală, evident că...

Cunoscut sub denumiri distincte precum cea științifică Armoracia rusticană sau cea de origine dacică „ustoronila”, fiind înrudit cu varză, conopida și muștarul, hreanul este o rudă foarte apropiată a verzei, fiind cu totul diferită, un hibrid între specia...

In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată o multitudine de tipuri de făină in functie de produsele pe care doriti să le gătiti, astfel incat puteti găsi gata ambalată făina pentru: cozonac, biscuiti, foetaj, semialbă, albă, neagră.

Clipe de groază pentru o fetiță de 11 ani care s-a pomenit sub roțile unui microbuz marfar. Și asta după ce ar fi ieșit pe șosea cu trotineta ei electrică.

'Pentru a reuşi revenirea la o viaţă mai normală menţinând infecţia sub control, va trebui să contribuim cu toţii, mai ales prin utilizarea acestei aplicaţii', a explicat şefa guvernului de la Oslo, Erna Solberg, într-o conferinţă de presă, subliniind că, în caz contrar, va trebui 'să strângem din nou şurubul'.

