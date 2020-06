Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Lumea 21 Iunie 2020, ora 10:31 COVID-19: ''Lumea este într-o fază nouă şi periculoasă'' a pandemiei, avertizează directorul OMS



Bilanţul zilnic al noilor cazuri de coronavirus la nivel mondial a atins un nou record de peste 150.000, a declarat vineri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), care a avertizat că pandemia este în accelerare, relatează agenţia DPA. Aproape jumătate dintre noile cazuri de infectare raportate OMS miercuri proveneau din Americi, în timp ce din Asia de Sud şi Orientul Mijlociu au sosit cifre în creştere. "Lumea este într-o fază nouă şi periculoasă", a spus directorul general al OMS în cadrul unei conferinţe de presă la Geneva. Loading...

"Există un risc crescut deoarece multe persoane nu mai doresc să fie izolate în casele lor, iar guvernele sunt dornice să îşi redeschidă societăţile şi economiile'', a spus el. "Facem apel la toate statele şi toţi oamenii să manifeste vigilenţă extremă", a adăugat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

