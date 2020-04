Actualitate 19 Aprilie 2020, ora 17:31 Creştere record de îmbolnăviri şi decese în Rusia, din cauza COVID-19 / Putin s-a temut să meargă la Slujba de Înviere Marime Font



Rusia a anunţat sâmbătă că bilanţul deceselor provocate de noul coronavirus în ţară a crescut la 313, o creştere peste noapte de 40, un nou record al raportării zilnice de noi cazuri. Autorităţile au confirmat 4.785 de noi cazuri în ultimele 24 de ore, ridicând numărul total la 36.793. Preşedintele rus Vladimir Putin, altădată nelipsit de la Slujba de Înviere, anul acesta nu se va duce. Moscova, care a devenit epicentrul epidemiei de coronavirus în Rusia şi a fost de asemenea prima regiune din ţară ce a introdus restricţii, a înregistrat 2.649 de cazuri noi şi 21 de noi decese, a declarat Centrul rus de răspuns la criza coronavirusului.



Infecţiile cu coronavirus în Rusia au început să crească brusc în această lună, deşi ţara a raportat mult mai puţine decât multe ţări din Vestul Europei în stadiile timpurii ale epidemiei. Loading...

La fel ca în multe ţări, autorităţile de sănătate din Rusia nu efectuează teste în masă. Rezultatele testelor private la Moscova în rândul persoanelor fără simptome sugerează că virusul a pătruns mai profund în populaţia sa decât arată datele oficiale. Primarul Moscovei Serghei Sobianin a extins interdicţiile în capitala rusă până la 1 mai pentru a limita răspândirea noului coronavirus, a anunţat el sâmbătă, informează dpa. Măsura, consolidată prin supravegherea poliţiei, era iniţial în vigoare până duminică. Cele mai multe întreprinderi vor rămâne de asemenea închise până la 1 mai. Cetăţenii nu pot ieşi decât dacă merg la muncă sau la medic şi se confruntă cu amenzi exagerate dacă nu au un permis care să le permită să o facă. Sportul şi plimbările sunt interzise şi sute de oameni au fost deja amendaţi. Cetăţenii pot totuşi să-şi plimbe câinii, să cumpere mâncare şi să-şi scoată gunoiul. Potrivit primarului, aceste măsuri au fost reuşite în lupta împotriva virusului şi oraşul a putut să evite o explozie în numărul de cazuri. „Acesta este un succes iniţial, modest dar foarte important”, a spus el. Preşedintele Vladimir Putin a ordonat anterior tuturor să rămână acasă şi să nu se ducă la muncă până la sfârşitul acestei luni, în timp ce primesc plata integrală. Cu toate acestea, multe întreprinderi continuă să funcţioneze, fie că furnizează servicii esenţiale sau pentru a supravieţui, iar Sobianin le-a forţat pe unele să se închidă. Aceste măsuri au fost criticate după ce verificări ale poliţiei în metrou au condus la formarea unor mari mulţimi şi unii au susţinut că oraşul a pus mii de oameni în pericol de a se infecta. Preşedintele rus Vladimir Putin nu va participa în acest an la Slujba de Înviere, ca urmare a apelurilor autorităţilor sanitare şi Bisericii Ortodoxe Ruse adresate credincioşilor de a rămâne acasă, a informat sâmbătă Kremlinul, potrivit EFE.



Putin, care se declară mare ortodox, asistă în fiecare an la slujba din Sâmbăta Mare în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, principalul lăcaş ortodox din Rusia şi unde slujba este oficiată de Patriarhul Rusiei, Kiril.



Însă în acest an, preşedintele rus va rămâne la reşedinţa sa din provincie, din Novo-Ogariovo, situată lângă Moscova, a informat purtătorul său de cuvânt Dmitri Peskov.



"Preşedintele nu se va duce la catedrală şi va rămâne acasă. După cum ştim, Vladimir Putin locuieşte şi lucrează în prezent la reşedinţa de stat din Novo-Ogariovo. Mai târziu, el va aprinde o lumânare într-o capelă mică ce se află pe teritoriul reşedinţei", a spus Peskov. Cu toate acestea, după cum este tradiţia, Putin îi va felicita cu Paştele Ortodox pe Patriarh, pe creştinii ortodocşi şi pe toţi ruşii, a adăugat Peskov. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse a rezistat la început recomandărilor sanitare, însă în final a cedat. "Sufletul se poate salva şi fără a merge la biserică", a spus Patriarhul Kiril. Biserica Ortodoxă Rusă a emis un comunicat în care i-a cerut clerului ortodox să-şi îndemne enoriaşii să rămâne acasă, "în timp ce restricţiile impuse de autorităţi sunt în vigoare". Slujbele vor fi retransmise la televiziune, însă unii preoţi ruşi au acuzat guvernul că îi discriminează pe creştini pentru că a închis bisericile de Paşti.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram

loading...

Loading...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Din aceeaşi secţiune