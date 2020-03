CRIMĂ ODIOASĂ / Un moldovean venit din Italia a stat izolat 3 zile apoi a VIOLAT O MINORĂ

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din satul Cioara, raionul Hâncești, a fost reținut pentru 72 de ore de către oamenii legii, fiind bănuit că ar fi violat și jefuit o minoră de 17 ani. Potrivit poliției, la data de 21 martie curent, angajații Inspectoratului de poliție Hâncești, în conlucrare cu cei ai Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii raionului Hâncești, au stabilit că suspectul a revenit recent din Italia, iar după trei zile de expirare a termenului de carantină la domiciliu, s-a deplasat cu autoturismul prin satul Crasnoarmeiscoe, raionul Hâncești, unde a stopat și a luat ca pasageră o minoră.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)