Crimele pun stăpânire pe România! Nou caz şocant, la Suceava

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Începând de acest an, Guvernul declară ziua de 23 august ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare.

Echipe de polițiști criminaliști și judiciariști se află la fața locului şi fac cercetări în curtea familiei, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Totul a ieşit la iveală după ce o colegă de servici a femeii a anunţat Poliţia, pentru că aceasta a fost văzută brusc fără burtă, deşi era cu sarcina avansată, şi părea să fi născut în secret. Verificările au arătat că femeia de 37 de ani nu s-a prezentat la Spitalul municipal Vatra Dornei sau în altă parte, pentru a naște. Poliţia s-a prezentat la poarta familiei, luni seara, iar ceea ce au aflat i-a şocat chiar şi pe anchetatori.

