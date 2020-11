Cristian Tudor Popescu: Maia Sandu să fie precaută. KGB-ul nu pleacă niciodată

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 16 Noiembrie 2020, ora: 13:57

Venus in Balanta isi completeaza discutia cu Pluto si Jupiter in Capricorn. Simti cum iti bate inima cu putere? Luna in Sagetator cauta noi orizonturi, iar Marte in Berbec este gata sa ti le ofere. Fii pregatit pentru o zi plina de aventura!