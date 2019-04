Fostul ministru al Educaţiei, liberala Corina Fusu, confirmă controversele în jurul banilor oferiți de miliardarul George Soros pentru reformarea învățământului moldovenesc sub patronajul Maiei Sandu.

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

George R.R. Martin mai are de vărsat cerneală până la consumarea luptei finale, iar HBO va încerca să-şi poarte spectatorii într-o poveste anterioară celor opt sezoane.

Într-o lume în care am ajuns să-i invidiem pe cei care trăiesc înaintea noastră surprizele unui episod nou, distribuția de film și televiziune a ajuns să-și coordoneze foarte bine lansările pentru piețe diferite.

În plus, mulţi spectatori au rămas în lumea "Urzelii..." pentru că i-au putut vedea, pe lângă noile staruri, pe Max von Sydow, Jonathan Pryce sau Diana Rigg, care au întărit ideea că televiziunea a devenit un loc foarte frecventabil pentru nume mari.

Iar aici e poate cea mai vizibilă moștenire lăsată de "Urzeala tronurilor": simpaticul "văr de la țară" are acum o avere de invidiat, și-a schimbat sacoul cârpit și toată lumea îl caută cu privirea când intră în încăpere.

Oricât de zgomotoasă a devenit și oricât va crește în următoarea săptămână, cascada de informații și opinii despre ultimul sezon din "Urzeala tronurilor" (Game of Thrones) e mai mult decât firească.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)