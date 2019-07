Cu cine luptă Guvernul Moldovei în Găgăuzia?

Repet, problema iscată este eminamente politică, de ea sunt responsabile autorităţile centrale ale statului şi cele din autonomie. Numai nu copiii. Guvernul trebuie să se oprească din marşul lui războinic împotriva copiilor şi să întoarcă armele contra propriei incapacităţi de a promova politici clare şi corecte faţă de grupurile etnice. Chişinăul oficial, după ce le-a dat autonomie, a luptat pentru voturile găgăuzilor, dar nu pentru ca elevii de acolo să înveţe limba oficială a statului! Şi acum a îndreptat armele împotriva copiilor? Acum Chişinăul oficial, pe lângă cei pe care-i are, mai are nevoie ca încă 100 de copii şi părinţii acestora să devină duşmani înrăiţi ai RM? Dumnezeu să te păzească de judecata… cinovnicească!

Când a aflat Guvernul de la Chişinău că elevii din autonomia găgăuză nu cunosc limba oficială a RM?! Dar başkanul?! După examenul de BAC? Dar pentru ce s-au plătit bani ani de zile profesorilor, funcţionarilor de la direcţia de învăţământ, din minister? De ce azi aceştia nu restituie banii pentru o muncă pe care n-au prestat-o? Dacă am face o listă a celor vinovaţi de situaţia creată, ultimii ar fi acei 100 de copii, iar primii ar fi: Guvernul RM (Ministerul Educaţiei, Departamentul pentru relaţiile naţionale), Adunarea Populară din UTA Gagauz-Yeri, başkanul Formuzal, Direcţia de învăţământ de la Comrat, directorii de şcoli, profesorii. Apoi copiii.

Un articol de: Constantin Tănase

Comentariu 28 Iulie 2019

