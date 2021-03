Cu Joe Biden la putere, frontiera cu Mexicul este complet scăpată de sub control, afirmă Donald Trump

Programul cunoscut sub numele de Protocol de Protecţie a Migranţilor (MPP), care a obligat circa 70.000 de persoane să aştepte în Mexic rezultatul procesării cererilor lor de azil, a fost „incredibil” în opinia lui Trump, „însă Biden a renunţat imediat la el, poate pentru că funcţiona foarte bine”.

Trump a subliniat că „tsunamiul” de la graniţă este împovărător pentru comunităţile locale, deoarece le epuizează bugetele, le umple spitalele şi le iau locurile de muncă lucrătorilor americani. „Când mi-am încheiat mandatul (în ianuarie - n.r.), reuşisem să obţin frontiera cea mai sigură din istoria ţării noastre. Sub Biden, în curând va fi mai rea, mai periculoasă şi mai scăpată de sub control decât oricând”, a prezis el.

Fostul preşedinte republican Donald Trump spune că frontiera dintre SUA şi Mexic „este complet scăpată de sub control din cauza conducerii dezastruoase” a actualului lider de la Casa Albă, democratul Joe Biden, căruia i-a cerut să pună capăt la ceea ce a calificat drept „un coşmar frontalier”, relatează EFE, citată de Agerpres.

