Culise. A reînceput măcelul în PSD. Ce baroni vor să-l dea jos pe Ciolacu

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Președintele „kuliok” a anunțat că, pe parcursul zilei de astăzi, va semna un decret prin care anul 2020 va fi declarat Anul lucrătorului medical. În contextul acestui an, șeful statului vine și cu propunerea de dublare a salariilor pentru toți lucrătorii medicali.

Prin urmare, Ionel Arsene încearcă din răsputeri să-l convingă pe Sorin Grindeanu să candideze la şefia PSD, însă şeful ANCOM e indecis. Oficial, Grindeanu e prieten cu Ciolacu, însă are de ales: fie se întoarce acum în PSD, pentru a deveni lider, fie mai aşteaptă o tură, până după alegeri, când ar putea fi organziat un nou Congres, în cazul unui scor slab obţinut de echipa Ciolacu. „Grindeanu a început să vină tot mai des la partid, vorbeşte cu Ciolacu, îl domină ca atitudine, dar nu cred că lasă leafa de la ANCOM pentru a se întoarce acum în politică”, susţin sursele citate.

Pe fondul conflictului mocnit din partid, liderul PSD Neamţ Ionel Arsene - trimis în judecată în două dosare de corupţie - a încercat să-l propună ca alternativă pentru şefia PSD pe Eugen Teodorovici, aflat şi el în relaţii reci cu Ciolacu. Alături de Viorica Dăncilă, Codrin Ştefănescu sau Dorel Căprar, şi Eugen Teodorovici şi-a exprimat public nemulţumirea faţă de modul în care e condus PSD. „Mulţi dintre «liderii» partidului meu parcă se tem, se ruşinează, se ascund de noi!”, a scris fostul ministru de Finanţe pe Facebook. Numai că Teodorovici nu are suficientă susţinere internă astfel încât să ajungă preşedinte.

Baronii social-democraţi au tulburat din nou apele în partid, deşi Marcel Ciolacu lăsa impresia că nu are contracandidat la congresul pentru şefia plină a PSD, programat în vară. Mai mulţi lideri de organizaţii, în special cei din Moldova, uneltesc împotriva actualului preşedinte interimar. Motivele sunt multiple. În primul rând, liderii din teritoriu îi reproşează lui Ciolacu atitudinea prea moale faţă de preşedintele Klaus Iohannis în utlimele trei luni, de la izbucnirea pandemiei. „Am aprobat pe bandă rulantă tot ce a vrut Iohannis. În schimb, nu a fost declaraţie de presă la Cotroceni ca Iohannis să nu ne bombardeze. În Parlament, principalele modificări făcute în Senat la legea stării de alertă, lege trimisă de Guvernul PNL, au fost îngropate ulterior la Camera Deputaţilor”, susţin surse din conducerea partidului pentru Adevărul.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

