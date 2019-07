Culorile îţi modifică starea de spirit

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cu siguranta s-a intamplat sa aveti cosmaruri in timpul somnului si este posibil ca unele dintre ele sa se fi repetat in timp. Ei bine, afla cum pot fi interpretate visele tale.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Angajaţii așa-numitului al securității de stat din stânga Nistrului (MGB) au reţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, la Tiraspol un poliţist moldovean sub pretextul că acesta efectua "măsuri operaţionale şi de investigaţie în afara Zonei de...

Aproape 170 de milioane de copii sub 10 ani, la nivel global, inclusiv 2,5 milioane în SUA, nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei, avertizează UNICEF, relatează site-ul cotidianului The Guardian.

Verdele este asociat cu echilibrul şi cu calmul, deoarece are capacitatea de a linişti sistemul nervos, conducând la apariţia stărilor de relaxare. În plus, creşte apetitul şi combate insomnia.

Portocaliul este o culoare caldă, care inspiră bunăvoinţă şi optimism. În plus, stimulează umorul. Este un bun mijloc de combatere a oboselii şi depresiei.

