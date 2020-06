Cum a fost UCIS Mihai Eminescu

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Emisarul american pentru Serbia şi Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni că Belgradul şi Pristina au acceptat o întâlnire la Casa Albă pentru a încerca relansarea dialogului blocat de peste un an, notează AFP, citată de Agerpres.

Retenția de apă din organism nu face altceva decât să ne compromită starea de bine. Mâini și picioare umflate, senzația de kilograme în plus, disconfort respirator, toate acestea pot anunța neplăcuta situație despre care am vorbit mai devreme.

Luna paraseste Berbecul si se indreapta spre Taur, de aceea si mintea ta se va indrepta spre lucruri mai practice. Poate finantele tale sunt punctul principal de atractie al acestui moment? Poate simti nevoia unei mese copioase, gatite din inima? Luna in Taur face cuadratura cu Saturn in...

Doina (varianta necenzurată): De la Nistru pân’ la Tisa Tot Românul plânsu-mi-s-a Că nu mai poate străbate De-atâta străinătate. Din Hotin şi pân’ la Mare Vin Muscalii de-a călare, De la Mare la Hotin Mereu calea ne-o aţin; Din Boian la Vatra Dornii Au umplut omida cornii Şi străinul te tot paşte, De nu te mai poţi cunoaşte. Sus la munte, jos la vale Şi-au făcut duşmanii cale; Din Satmar până ‘n Săcele Numai vaduri ca acele. Vai de biet Român sărăcul, Îndărat tot dă ca racul, Nici îi merge, nici se ‘ndeamnă, Nici îi este toamna toamnă, Nici e vară vara lui Şi-i străin în ţara lui. Dela Turnu ‘n Dorohoiu Curg duşmanii în puhoiu Şi s-aşează pe la noi; Şi cum vin cu drum de fier, Toate cântecele pier, Sboară paserile toate De neagra străinătate. Numai umbra spinului La uşa creştinului. Îşi desbracă ţara sânul, Codrul – frate cu Românul - De secure se tot pleacă Şi isvoarele îi seacă Sărac în ţară săracă! Cine-au îndrăgit străinii Mânca-i-ar inima cânii, Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia. Ştefane, Măria Ta, Tu la Putna nu mai sta, Las’ Arhimandritului Toată grija schitului, Lasă grija Sfinţilor În sama părinţilor, Clopotele să le tragă Ziua ‘ntreagă, noaptea ‘ntreagă, Doar s-a ‘ndura Dumnezeu Ca să-ţi mântui neamul tău! Tu te ‘nalţă din mormânt Să te-aud din corn sunând Şi Moldova adunând. De-i suna din corn odată, Ai s-aduni Moldova toată, De-i suna de două ori Îţi vin codri ‘n ajutor, De-i suna a treia oară Toţi duşmanii or să piară Din hotară în hotară, Îndrăgi-i-ar ciorile Şi spânzurătorile! Cine ne-au adus Jidanii Nu mai vază zi cu anii, Ci să-i scoată ochii corbii Să rămâe ‘n drum cu orbii, Cine ne-au adus pe Greci N’ar mai putrezi în veci, Cine ne-au adus Muscalii Prăpădi-l-ar focul jalei, Să-l arză, să-l dogorească Neamul să i-l prăpădească. Cine ţine cu străinii Mânca-i-ar inima cânii, Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia.

Confesiunea martorului ocular care a asistat la momentul morţii lui Eminescu, frizerul său, a fost descoperită de profesorul Nae Georgescu şi introdusă în volumul „Boala şi moartea lui Mihai Eminescu”: „Ia ascultă, Dumitrache, hai prin grădină, să ne plimbăm şi să te învăţ să cânţi Deşteaptă-te române!”(…) Şi a început să cânte Deşteaptă-te române!, şi eu după el. Cânta frumos, avea voce. Cum mergeam amândoi, unul lângă altul, vine odată pe la spate un alt bolnav d’acolo, unu’ furios care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova şi, pe la spate, îi da lui Eminescu în cap cu o cărămidă pe care o avea în mână. Eminescu, lovit după ureche, a căzut jos cu osul capului sfărâmat şi cu sângele şiruindu-i pe haine, spunându-mi: „…Ăsta m-a omorât!”. „Această „afacere”, în care au participat împăraţi, regi, amici, dame, informatori, trădători, plagiatori, homosexuali, agenţi multipli etc., devine descifratoare pentru istoria României şi, un strop, pentru istoria Europei. Descifrările şi dezvăluirile ne vor ajuta să înţelegem de ce şi atunci, şi astăzi a fost aşa şi nu altfel”, scrie filosoful Constantin Barbu în preambulul uriaşei sale lucrări în 10 volume, de 7000 de pagini, „Codul invers.”

“Eminescu este poetul naţional al României. Eminescu nu este numai atât. La 23 de ani de la momentul 1989, când s-au împlinit 100 de ani de la uciderea “românului absolut”– cum îi spunea Ţuţea –, iată, putem dezvălui public mult mai multe despre necunoscutele „Dosarului Eminescu”, despre războiul nevăzut dus de militantul Mihai Eminescu pentru visul său, facerea „Daciei Mari”, sub semnul lui „J(esus) CH(ristus) D(aco) Romanorum” (cf. manuscrisului 2292, f.38.r).

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)