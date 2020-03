Cum a ratat Iohannis alegerile anticipate

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Vicepreședintele Parlamentului și deputatul PAS, Mihai Popșoi, susține că Ștefan Gațcan, candidatul PSRM la alegerile parlamentare noi din Hâncești, nu are nicio șansă de a câștiga circumscripția 38, iar Dodon ar trebui să-l retragă din cursă. Declarațiile sale vin...

Președintele Igor Dodon își camuflează cu grijă legăturile prin care poate influența, atunci când are nevoie, unele hotărâri ale Curții Supreme de Justiție (CSJ). Dodon ar putea controla „actul justiției” de la CSJ prin membrii aparatului său de la...

Vineri 13 este o zi considerata cu ghinion in multa lume. Se considera ca superstitia a plecat de la ziua in care s-a arestat majoritatea cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru), la ordinal Regelui Filip al IV-lea al Frantei (vineri 13 octombrie 1307). O alta interpretare a...

opozantul Andrei Pivovarov promite continuarea campaniei ”Niet”; peste 50.000 de persoane semnează un ”manifest” care denunţă o ”lovitură de stat sub acoperirea unor modificări”

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 13 MARTIE 2020 ; intr-o zi cu conotatii populare ce indeamna la atentie “vineri 13”, iata ca Luna in Scorpion da o atmosfera incredibil de sexy si ne indeamna sa nu ne luam dupa superstitii si vorbe fara sustinere. Vineri 13 este o...

Pentru că a învăţat lecţia PSD. După ce docila Dăncilă a fost instalată la Palatul Victoria doar să execute, dar în final a ajuns preşedintele PSD şi candidat la preşedinţie, Orban a suflat şi-n iaurt. Acceptându-l pe Cîţu, liderul PNL şi-ar fi tăiat singur creanga de sub picioare, pentru că mecanismele puterii funcţionează identic, fie că vorbim de PSD, PNL, USR sau alte partide.

Ludovic Orban a sperat până în ultima clipă că PSD nu va vota Guvernul Cîţu - garanţia că nu putea fi strânsă o majoritate parlamentară. Însă joi-dimineaţă, Ciolacu a cedat: PSD urma să voteze noul Executiv, pe motiv că ţara are nevoie de stabilitate.

Deşi s-a dat peste cap să impună varianta anticipatelor, Cioalcu nu era într-o situaţie în care să joace foarte tare, pentru că vine Congresul PSD, iar el are nevoie de linişte, oameni buni, ca să fie ales preşedinte plin.

