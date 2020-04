Cum a reuşit Islanda să devină CAMPIOANA lumii la depistarea noului coronavirus

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Mai exact, conform specialistilor din Franta, probioticele ar putea fi folosite cu succes in profilaxia si terapia adjuvanta, la pacientii cu COVID-19.

Comportamentul sfidător și explicațiile penibile pe care ieri le-a prezentat președintele Curții Constituționale (CC), urmare intervenției brutale și anticonstituționale ale lui Igor Dodon în treburile Înaltei Curți, sunt argumente suficiente (sub toate aspectele!) pentru...

Până în prezent, peste 36.000 de teste au fost efectuate în Islanda, ceea ce face ca această insulă să fie campioană mondială la screening pe cap de locuitor, notează AFP. În această ţară au fost testaţi de zece ori mai mulţi locuitori decât în Coreea de Sud (10 teste la 1.000 de locuitori, conform site-ului Our World in Data), aceasta din urmă fiind de asemenea dată drept exemplu pentru implementarea rapidă a testărilor pentru monitorizarea evoluţiei pandemiei.

Într-un studiu publicat marţi în jurnalul medical american New England Journal of Medicine, cercetători de la universităţi islandeze şi de la compania locală deCODE Genetics, filială a gigantului american Amgen, au oferit rezultatele importantului program de screening lansat la 31 Ianuarie, când boala cauzată de coronavirus nu era încă numită COVID-19 şi cu mai mult de o lună înainte de declararea pandemiei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)