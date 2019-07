Cum ar putea organele de la animale să salveze oamenii

Doar în Statele Unite ale Americii se află 75.000 de oameni care au nevoie de un transplant. Dintre aceia, 18 urmează să moară astăzi pentru că nu l-au primit la timp.

În lume nu există suficient de mulți donatori de organe pe cât este nevoie. În prezent, una din sursele principale de donare sunt oamenii care intră în accidente de mașină și mor. Cu toate astea, accidentele de mașină vor fi din ce în ce mai rare mulțumită popularității crescânde a mașinilor automate. Tocmai de aceea, cercetătorii din întreaga lume caută modalități să salveze pacienții care au nevoie de un transplant.

Mai nou, o idee care părea să aparțină doar filmelor SF pare să prindă contur: mai exact, transplanturile de organe de la animale. „Cred că acesta este un punct magic în câmpul [transplanturilor animale]”, a zis cercetătorul William Westlin. „Nu se mai pune problema dacă. Se pune problema când”.

Este însă dificil să convingi corpul uman să accepte un organ străin. Răspunsul său natural va fi de a considera organul un corp străin, iar sistemul imunitar va începe imediat să îl atace. Există medicamente capabile să înăbușească acest răspuns – dar uneori, chiar și cu ele, corpul uman poate să refuze un transplant. Tocmai de aceea, probabil ar fi cu atât mai dificil să convingi corpul uman să accepte un organ animal.

Compania de biotehnologie eGenesis a folosit însă tehnologia CRISPR pentru a elimina virusurile care ar putea fi periculoase pentru oameni dintr-un organ de porc. Acum, cercetătorii de la eGenesis caută să elimine marcatorii din celulele porcilor care ar putea ajuta corpul uman să realizeze că organul este unul străin, scăzând astfel posibilitatea declanșării unui răspuns imunitar.

Mai mult, cercetătorii de la University of Alabama din Birmingham au deja în plan să realizeze transplanturi de rinichi și inimi de porc modificate genetic în oameni în următorii câțiva ani. „Va revoluționa medicina”, a zis co-directorul programului de la University of Alabam. „Vom avea aceste organe disponibile oricând le vei vrea… Dacă cineva are un atac de inimă, ai putea să le iei inima și să pui o inimă de porc în loc. Există mult potențial aici”.