Cum arată femeia cu cel mai lung păr din lume - Nu s-a mai tuns de 36 de ani

„Doctorii cred că am coloana strâmbă din cauza greutăţii părului meu. Mai mult, există oameni care spun că o să mi se rupă gâtul la un moment şi voi ajunge să am spasme şi să fiu paralizată.”, a declarat femeia.

Medicii au sfătuit-o să se tundă Doctorii au avertzat-o în nenumărate rânduri că, din cauza acestei greutăți pe care corpul ei trebuie să o susțină, i s-a deformat coloana și au sfătuit-o să se tundă. De asemenea, i s-a spus că o să i se rupă gâtul, va ajunge să aibă spasme sau o sa ajungă să paralizeze. Nimic nu o înspăimântă. Asha Mandela refuză categoric să-și taie părul și are grijă de el ca de un copil. Ca să se spele pe cap, Asha trebuie să-și facă timp de acest lucru nu mai puțin de două zile.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 12 Februarie 2021, ora: 07:10

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are...