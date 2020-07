Cum era să moară Regele Ferdinand de gripă spaniolă

Dl Maniu și-a chemat sfetnicii la sfat și au chibzuit timp de 2 zile asupra întinderii de mână ce li-o face guvernul. Fruntașii partidului s’au cam împărțit în două: Unii printre cari foștii Tachiști, ca Grigore Filipescu și soții, apoi o bună parte din membrii vechiului Partid Național din Ardeal spun: Nu se poate respinge mâna ce ni-o întinde guvernul. Ar fi iară o mare greșală. Alții însă, cu Mihalache în frunte, se arată încă foarte supărați pe Generalul pentru că în alegeri oamenii lui au fost volnici cu ei, cu țărăniștii, și de aceea spun: Nu putem avea încredere în îmbieri. Generalul are la spate pe d. Brătianu înțeles cu el ne întinde mâna. N’o putem primi! (Aci se simte cum Mihalache are la spate pe... Stere, pe care-l crede mai bun «patriot» decât pe Brătianu. Iar Stere îi trage de spate napoi, fiindcă vede că de el nu va putea fi vorbă nici la această apropiere!).

