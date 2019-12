Cum îşi tocau sovieticii morţii sau studiu asupra omului viitorului

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Ne aflăm în micuţul oraş Kolpașevo, de numai 20.000 de locuitori, din regiunea Tomsk. Oraşul este străbătut de râul Obi, care în fiecare an smulge câţiva metri dintr-un deal de nisip. Ziua de 30 aprilie a anului 1979 este una obişnuită, mândrii proletari merg la fabricile din regiune, unde îşi depăşesc norma, femeile din clasa muncitoare sunt neobosite şi se uită cu ranchiună la ceasul care bate prea repede, iar copii învaţă despre măreţele realizări ale tovarăşilor Lenin şi Stalin şi despre ororile monstruosului imperialism occidental. Totuşi, în această zi absolut normală, are loc un eveniment total opus, anume că apele râului Obi au mai smuls o bucată de nisip şi au ieşit la iveală câteva braţe, picioare şi cranii umane. Unele cranii s-au rostogolit, copii le-au luat şi le-au pus în beţe şi au început să sperie trecătorii cu ele. Unii trecători au ras, alţii au rămas indiferenţi, fiind prinşi în gândurile lor muncitoreşti, însă unii mai eretici s-au speriat şi s-au îndreptat către locul cu pricina. În câteva zeci de minute, sute de oameni s-au adunat pe malul râului. Unii dintre ei făceau glume, însă alţii chiar credeau că recunosc hainele sau unele persoane. Miliţia a ridicat în câteva ore un gard, iar mulţimea a fost îndepărtată.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)