Cum îti protejezi spatele la birou

Munca la birou este considerata a fi mult mai sigura si mai placuta decat cea pe teren, insa exista avantaje si dezavantaje la fiecare dintre acestea. Chiar daca munca fizica iti solicita mai intens corpul, inclusiv statul la birou poate avea partile sale negative, mai ales daca vorbim de perioade lungi de timp. Printre cele mai afectate parti ale corpului de munca la birou sunt gatul umerii,, spatele si picioarele.



Efectele unei posturi defectuoase la birou sunt foarte neplacute si se pot agrava in timp. Pe langa durerile cronice de spate, durerile de gat si cele de ceafa, varicoza, stresul, oboseala si digestia proasta iti vor transforma orele de munca intr-un chin, afectandu-ti intr-o mare masura calitatea vietii. Ce poti face pentru a-ti proteja spatele la birou? Afla in continuare:



Supravegheaza-ti pozitia pe scaun

Cele mai multe probleme legate de durerile de spate la birou sunt cauzate de o pozitie incorecta in timp ce lucrezi. Coloana trebuie sa fie intotdeauna dreapta si este important ca scaunul sa se afle la o distanta optima de birou.



Pozitia corecta la calculator nu presupune sa stai incordat sau cu cocosat, ci cu spatele drept si usor inclinat la 100-110 grade. In cazul in care calculatorul se afla la o distanta mult prea mare de tine, vei avea o pozitie incorecta care te va afecta pe viitor.



Alege un scaun potrivit

Corpul trebuie sa fie sustinut foarte bine pe intreaga durata a zilei si, chiar daca vei plati mai mult pe un scaun ergonomic, vei observa diferenta inca din prima zi.

Alege un model cu suport lombar – este esential pentru prevenirea durerilor si pentru a-ti putea crea confortul de care ai nevoie pentru o zi lunga de munca. O alternativa ar fi sa folosesti o perna pentru suport lombar.

Sprijina bratele corect

Exista o legatura stransa intre felul in care stau bratele si durerea de spate. Retine ca trebuie sa ai intotdeauna umerii relaxati si coatele pe masa, intr-un unghi usor deschis.

Tine talpile pe podea

Asa cum am mentionat, trebuie sa fii atent si la felul in care iti tii picioarele cand stai la birou. Pozitia picior peste picior nu este tocmai optima atunci cand stai pe scaun, mai ales daca o mentii o durata mare de timp. Cel mai bine ar fi sa tii talpile lipite de podea sau pe un suport de picioare.

De asemenea, e recomandat sa te ridici la fiecare 2 ore petrecute pe scaun pentru a-ti indrepta spatele si picioarele. Putina miscare pana la baie sau pentru un pahar cu apa este de ajuns, dar daca vrei ceva mai mult coboara si urca scarile sau fa o plimbare scurta in jurul cladirii.

Ajusteaza scaunul

Regleaza inaltimea scaunului de birou, in asa fel incat sa poti indoi coatele intr-un unghi de 90-110 grade cand folosesti tastatura calculatorului. Ideal ar fi ca scaunul sa aiba si optiunea de reglare a adancimii sezutului si inaltimii spatarului, ca sa te simti cat mai confortabil cand lucrezi.

Foloseste un suport lombar

Suportul lombar iti poate indrepta spatele in cazul in care ai tendinta sa adopti o pozitie incorecta in scaun. In timp se poate dovedi si mai util, pentru ca te va ajuta sa-ti corectezi pozitia si sa tii mereu coloana dreapta, inclusiv in timpul mersului.

Tine cont de sfaturile prezentate mai sus ca sa eviti durerile de spate si sa ai mereu un randament bun la birou.

sfatulparintilor.ro