Cum obţine „Franzeluţa” S.A. culoarea intensă a pâinii de secară!

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Venus face trigon cu Pluto si sentimentele tale sunt atat de intense incat cu greu le mai poti ignora. Este iubire? Este ura? Luna este in crestere si face sextil cu Soarele care se pregateste sa intre in Scorpion. Modeleaza-ti viitorul asa cum iti doresti!

Ganduri, sentimente, amintiri sunt atat de reale, atat de aproape incat, practice, le poti simti. Luna in Capricorn are, pe de alta parte, capul bine pus pe umeri si nu va tolera nicio prostie.

Această dietă cu ouă te va ajuta să piezi 10 kilograme într-o săptămână. Acest plan eficient,este o dietă hipocalorică destinată organismului care are nevoie de calorii pentru energie. O dietă pe termen scurt este mai eficientă decât una pe termen lung,deoarece...

Întreprinderea analizează permanent şi menţine sub control riscurile microbiologice, chimice şi cele fizice, respectând, astfel, cerinţele HACCP. Aplicarea Sistemului de Management al Calităţii Conform cerinţelor standardului ISO 22000 este responsabilitatea fiecărui angajat al companiei „Franzeluţa” S. A.

Fiecare etapă tehnologică este strict monitorizată de tehnologul de schimb, care verifică respectarea rețetelor şi instrucţiunilor de fabricaţie, efectuarea investigaţiilor fizico-chimice a semifabricatelor. Printre criteriile de bază care asigură calitatea produsului finit sunt: analiza bacteriologică şi organoleptică. Dacă rezultatele investigaţiilor corespund standardelor impuse, atunci procesul de fabricare are undă verde.

„Franzeluţa” S.A. este unicul producător din ţară unde pâinea de secară se prepară prin metoda clasică, cu utilizarea prospăturilor naturale pe bază de culturi pure şi bacterii acidolactice şi a materiilor prime numai naturale: făină de secară semialbă şi albă, malţ de secară fermentat şi nefermentat, hamei natural, must de cvas, coriandru, chimen ş.a. Gustul intens, culoarea brună închisă, aroma desăvârşită a pâinii de secară este obţinută grație preparării în trei etape tehnologice, cu durata de preparare de minimum 15 ore şi a ingredientelor tratate termic pentru a deschide aromele şi culorile intense de brun cu combinaţia de seminţe aromatice, fructe uscate şi nuci.”

Trebuie să ştiţi că pâinea produsă doar din făină de secară nu creşte în volum şi este dură ! De aceea, producătorii aleg să amestece secara cu alte cereale, dar acest lucru nu înseamnă că pâinea nu are valoare nutritivă. Proporţiile de făină de grâu întrebuinţate la prepararea pâinii de secară sunt foarte bine dozate, astfel încât consumatorul să beneficieze în continuare de proprietățile acesteia. Gustul pâinii de secară este unul intens, deseori aromat cu seminţe de chimen, floarea soarelui, nucă grecească, fructe uscate şi alte condimente. La Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. se produc nouă feluri de pâine de secară: „Riga”, „Borodinskii”, „Tallinn”, „Praga”, „Krakow”, „Livadia”, „Nucuşor”, „Dacia” şi „Columna” – toate fiind unice în felul lor. Este de menţionat că, o pâine de secară va avea întotdeauna un preț mai mare decât o pâine fabricată din făină albă de grâu, dar nu va fi exagerat de scumpă.

Pe timpuri, pâinea albă era considerată „pâinea bogaţilor”, iar pâinea neagră era destinată celor săraci. Cercetările ulterioare au demonstrat, însă, că pâinea neagră are valoare nutritivă superioară celei albe, este mai bogată în nutrienţi, minerale, antioxidanţi, fibre şi vitamine, motiv pentru care ea a devenit mai căutată, fiind adăugată în diete şi asociată cu un stil alimentar mai sănătos . Totodată, aceasta conţine o cantitate redusă de drojdii de panificaţie, de până la zece ori mai mică în comparaţie cu alte produse de panificaţie.

Alimentaţia sănătoasă şi echilibrată a devenit o prioritate pentru majoritatea populaţiei, iar „Franzeluţa” S.A. încearcă la maxim să îşi respecte consumatorii, oferindu-le produse nutritive, calitative şi la preţuri accesibile. Formula sănătăţii începe cu o pâine bună - alimentul de bază pe care zilnic îl procurăm din magazine. În prezent, întreprinderea are în palmaresul său în jur de 25 de pâini şi franzele, care se produc zilnic. Aici se includ sortimentele de pâine cu secară, pâine din făină de grâu şi pâine bogată în fibre (graham, tărâţe, cereale). Fiecare consumator are preferinţele şi viziunile sale referitoare la consumul de pâine. În cele ce urmează, ne-am propus să dezlegăm misterul culorii intense a pâinii cu secară produsă la cel mai mare producător în industria de panificaţie din ţară. Acest subiect vine să demoleze mitul colorării artificiale a acestui tip de pâine.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

