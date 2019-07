Cum organizezi cu succes o vacanţă last-minute, dacă nu ţi-ai făcut încă planuri de concediu

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Ucraina a anunțat joi că a sechestrat un petrolier rusesc, Neyma, într-unul dintre porturile sale de la Marea Neagră, sub acuzația că a fost implicat în incidentul naval de la sfârșitul anului 2018, scrie AFP.

În plus, și unele companii aeriene îți oferă reduceri atractive la hoteluri sau pensiuni, așa că poți avea o surpriză plăcută când vrei să faci o rezervare. Dacă preferi să te ocupi singur de tot ce presupune planificarea, trebuie să știi că este posibil să îți fie mai greu să găsești niște opțiuni de cazare avantajoase din punct de vedere al raportului calitate-preț, mai ales dacă nu ești flexibil privind destinația sau perioada în care vrei să călătorești.

Stabilește-ți un buget de la bun început Bugetul de vacanță este, fără îndoială, cel mai important factor în planificarea unei vacanțe. De el depinde destinația în care vei călători, câte zile îți vei permite să stai, precum și ce poți face odată ajuns acolo. Majoritatea celor care adoră să călătorească au grijă să își pună bani deoparte din timp, astfel încât să nu își refuze nimic în vacanță. Cea mai simplă metodă de a economisi bani este cu ajutorul unor depozite bancare, care să-ți ofere o dobândă avantajoasă. Astfel, sunt șanse mai mici să fii tentat să intri în banii de vacanță în timpul anului și, în plus, poți face economii și pentru zile negre.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)