Cum să faci bani de pensie ca să nu depinzi de stat

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a găsit vinovat de înaltă trădare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea războiului.

Partidul Liberal nu-și are locul lângă PAS și PPDA, din cauza afacerilor tenebre în care sunt implicați liderii acestuia. În cadrul unei conferințe de presă, președintele PL Dorin Chirtoacă a făcut trimitere la falimentarea companiei de stat AIR Moldova, care este opera...

Deși pretind că sunt în război pe viață și pe moarte cu exponenții PSRM, candidații blocului electoral PAS-PPDA cooperează de minune cu ortacii lui Igor Dodon. O demonstrează și un filmuleț video, în care candidatul ACUM din circumscripția Nisporeni, Ion Terguță, are o...

Astăzi, în toată țara cerul va fi acoperit de nori şi vor cădea precipitaţii slabe sub formă de ninsoare şi lapoviţă. Pe drumuri se va menţine polei.

Urmărind manifestările societății românești din ultimii ani, am constatat că, dincolo de confruntările politice, ideologice, culturale, în realitate, conflictul este între morala ”tradițională” și morala ”progresistă”. Pentru a fi mai...

În cazul ING, comisionul de retragere pentru orice sumă este de o%, dacă sunt îndeplinite condițiile de venit minim 700 de lei și o plată lunară cu cardul. În caz contrar se percepe un comision de trei lei per retragere.

Investițiile într-o pensie viitoare costă și comisioane Mai trebuie să știi că unele fonduri de investiții percep comisioane dacă ai decis să-ți retragi suma investită înainte de termen. Dacă, la un moment dat, ai nevoie de banii investiți și vrei să-i retragi trebuie să verifici dacă nu cumva fondul respectiv are un comsion care-ți poate lua câștigul pe care l-ai făcut în perioada respectivă.

În acest moment, banca cu cel mai bun randament la un cont de economii este Libra Bank. Acei 4.300 de lei s-ar transforma în 4.355 de lei. 55 de lei în plus. Dacă ții bani trei ani, obții în plus 393 de lei la Libra Bank, dacă dobânda rămâne aceeași.

De exemplu, dacă începi cu 1.000 de lei apoi economisești 300 de lei pe lună timp de un an atunci vei avea „la saltea” 4/300 de lei. Dacă alegi să-ți pui banii ăștia în bancă atunci poți aduna un câștig în plus, dacă acesta nu este erodat de comisioanele de administrare.

În articolul acesta nu am pretenția să îți spun ce acțiuni să cumperi sau cum să te îmbogățești, ci doar să îți prezint o metodă prin care ai putea sta mai liniștit la bătrânețe și să începi să te gândești cum ai putea începe să investești fără să ai nevoie de un salariu uriaș pentru a face asta.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)