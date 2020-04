Cum se va schimba lumea după pandemia de coronavirus

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Extrem de favorabile vieţii prin munţii impăduriţi oferind protecţie naturală, peşteri şi materiale de construcţii (piatră, lemn), sare, minereuri de cupru şi fier, vânat, păşuni, depresiuni intramontane adăpostite, propice agriculturii, brăzdate de ape, etc., ţinuturile...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

"Europa are toate resursele de a-și menține cursul democratic, de a rezista tendințelor populiste, autoritare. În ceea ce privește modelul democratic, aici sunt optimist. Diversitatea Europei este un avantaj. UE a arătat și în alte situații că are o rezistență deosebită și poate bloca tendințele populiste, chiar și când acestea apar în țări importante."

În cazul Europei de Est consider că nu există o polarizare, toate țările vor avea un curent populist și un curent destul de redus de rezistență, de respingere care va fi format dintr-un un grup care va apăra valorile democrației liberale și un grup aderent la o orientare naționalistă/religioasă rusofobă/sinofobă".

"Din punct de vedere istoric Europa trece periodic prin etape în care populismul și naționalismul se manifestă cu intensitate. Și în cazul crizei economice din 1929 și în cazul crizei din 2008 am avut o creștere semnificativă a curentelor xenofobe, naționaliste și populiste având surse europene. Regimurile autoritare sau totalitare au profitat din plin și se vede chiar în acest moment că orice vulnerabilitate în stabilitatea politică este o oportunitate pentru alți actori.

Coronavirus Italia. Soldați din Napoli verifică respectarea carantinei. FOTO via Salvatore Laporta/IPA/ Profimedia Images

"Instituțiile internaționale vor ieși din această criză puternic afectate. De fapt pandemia doar a accelerat un declin, în special al ONU, dar acest regres va fi lung și nu putem vorbi de "un sfârșit al instituțiilor globale" așa cum le știm. Schimbarea unor instituții internaționale ar putea avea în vedere doar anumite sectoare, strategii și priorități fără a pune sub semnul întrebării baza acestora. Scopul unei "reforme" sau "schimbări" în cazul unor instituții internaționale interguvernamentale nu este acela de recâștiga încrederea "omenirii" în sens vag, ci ar trebui să vizeze satisfacerea intereselor membrilor în conformitate cu prevederile din acordul la care au aderat.

"Este deja vizibil că globalizarea, așa cum am cunoscut-o în ultimii 20 de ani, s-a oprit. Acest proces începuse înainte de COVID-19, criza aceasta doar l-a accelerat. Asta nu înseamnă că nu vom mai face comerț. Timpul va trece și pentru a nu știu câta oară țările se vor convinge că autarhia nu este o soluție, că ea duce la scăderea avuției și că nu există altă cale decât comerțul chiar dacă acesta va fi reașezat.

Cum rămâne însă cu intenția declarată a multor state din vest de a nu mai depinde de mărfuri aduse din China? Ne putem aștepta la campanii îndrăznețe de genul "made în România", "made in France" sau "made in Ungaria"?

În plus nu trebuie să ignorăm capacitatea Chinei de a impune decizii în țări și instituții economice internaționale prin care va bloca o decuplare masivă. Din punct de vedere politic, decuplarea de China nu va fi un subiect de consens în Occident așa cum nici decuplarea de dependența energetică de Federația Rusă nu a fost un subiect de consens în Europa.

Aici cred că statul trebuie să facă un pas înapoi și să nu impună o sumedenie de restricții absurde în tot felul de comitete care pot bloca acest proces de reinventare. Sigur că sunt necesare măsuri de siguranță suplimentare și statul are nevoie de un ochi chirurgical care să privească de la un pas în spate ce se întâmplă și să intervină când e cazul, dar acum misiunea este a antreprenorilor și oamenilor de afaceri să găsească soluții, încercând și eșuând și încercând din nou", mai crede Radu Burnete.

România a intrat în această criză cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană și asta restrânge foarte mult paleta de soluții la care putem apela. Gândiți-vă că dacă aveam un surplus bugetar modest, de 1% la începutul anului, acum am fi avut posibilitatea să facem un deficit de -5% sau -6% fără bătăi de cap și asta ar fi însemnat 70-80 de miliarde de lei pe care le puteam folosi ca să ajutăm oameni și companii. Ca să vă faceți o idee, șomajul tehnic costă câteva miliarde pe lună", mi-a mai spus Radu Burnete.

"Am văzut companii care ar fi trebui să fie mai bine pregătite și nu au fost. Companiile aeriene din SUA sunt exemplul cel mai la îndemână, dar mai sunt și altele. La modul general – și lăsând puțin la o parte industriile care au fost pur și simplu închise prin decret – criza aceasta a lovit companiile încărcate cu datorii și puține rezerve și mai puțin pe aceia care au vrut (și au putut) să-și pună deoparte bani pentru astfel de situații neprevăzute", mi-a spus Radu Burnete.

Am încercat să înțeleg ce ne rezervă viitorul cu ajutorul unor specialiști recunoscuți în domeniul lor de activitate: Radu Burnete, directorul executiv al Federației patronale Concordia, Vlad Mixich, expert în politici de sănătate publică, Constantin Vică, director adjunct al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Claudiu Degeratu, analist militar și de politică externă și Grațian Mihăilescu, fondatorul UrbanizeHub.

În urmă cu câteva luni, niciun politician de pe planetă nu-și imagina că va fi nevoit să-și țină cetățenii în casă, sub amenințarea militarilor înarmați sau a amenzilor uriașe. Nici un întreprinzător nu s-a pregătit probabil pentru situația când va trebui să-și oprească activitatea de pe o zi pe alta.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și la cum va arăta viitorul. Lumea intră într-o nouă etapă a existenței sale, iar întrebarea este dacă ar trebui să ne fie frică de ce va veni sau ar trebui să privim schimbările ca pe niște oportunități.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)