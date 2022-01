Cum te ajută ceaiul de ghimbir să-ţi revii după Sărbători?

După mesele copioase pe care le-am luat cu toţii de Sărbători este recomandat să acorzi organismului o scurtă pauză pentru a-şi reveni. Unul dintre cele mai bune produse care ajută corpul în această perioadă este ceaiul de ghimbir pe care te poţi baza pentru a-ţi rezolva problemele cu digestia şi starea accentuată de balonare.

Gimbirul este considerat un medicament universal care a fost folosit din vremuri străvechi pentru a vindeca diverse afecţiuni. Cercetătorii au identificat peste 500 de compuşi în rădăcina de ghimbir, care acţionează asupra întregului organism.

Iată ce beneficii aduce ceaiul de ghimbir pentru corp:

1. Îmbunătăţeşte digestia şi rezolvă problemele legate de tranzitul intestinal

2. Stimulează arderea grăsimilor

3. Scade colesterolul rău

4. Combate răceala şi este util în stările febrile

5. Este util în stările de greaţă. Calmează şi greţurile matinale care apar la unele femei însărcinate

6. Elimină crampele musculare

7. Are efect antiinflamator

8. Te scapă de febra musculară.

Pentru a face ceai de ghimbir ai nevoie de câteva rondele de ghimbir pe care să le fierbi în apă timp de 15 minute. După ce s-a răcit puţin se adaugă puţină miere de albine şi zeamă de lămâie.

Consumat proaspăt, sub formă de pulbere sau sub formă de ceai, ghimbirul trebuie să fie un ingredient pe care să-l ai la îndemână. În plus, rădăcina de ghimbir nu este scumpă şi se poate ţine foarte mult timp în frigider, răzuind din ea atunci când ai nevoie la mâncăruri, sucuri sau ceaiuri.

Pulberea de ghimbir o poţi folosi în tocăniţe, dar şi prăjituri pentru a le conferi o aromă aparte şi puternică.