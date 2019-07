Cum te pot afecta anumite medicamente pe timpul verii

Daca te afli in tratament pentru anumite afectiuni, e posibil ca medicamentele tale sa interactioneze negativ cu canicula. Unele pot da reactii fotoalergice, iar altele scad nivelul de hidratare sau impiedica organismul sa se raceasca prin transpiratie.

Administrarea de diuretice poate duce la deshidratare

In lunile toride de vara, riscul de a te deshidrata este mai mare, deoarece corpul pierde apa prin transpiratie. In plus, un aport insuficient de lichide duce tot la deshidratare. Daca te afli in tratament cu diuretice, folosite in general pentru hipertensiune si glaucom, e bine sa stii ca acestea agraveaza situatia. Alte medicamente care contribuie la pierderea de lichide sunt laxativele, antihistaminicele si cele folosite in chimioterapie. „O hidratare corecta, o alimentatie usor digerabila bazata in special pe legume, evitarea expunerii excesive la soare, imbracamintea adecvata sunt elemente esentiale care previn aparitia complicatiilor produse de caldura excesiva la pacientii cu afectiuni cronice”, spune dr. Mihaela Udrescu, medic primar medicina de familie.

AINS-urile sensibilizeaza pielea

Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), precum ibuprofenul si naproxenul, sau medicamentele pentru tratarea infectiilor bacteriene (tetraciclina, doxiciclina) pot creste sensiblitatea pielii la ultraviolete. Riscul de fotosensibilizare se mareste si in timpul folosirii gelurilor cu diclofenac sau ketoprofen pentru dureri musculare si articulare. Se recomanda ca zonele tratate sa fie acoperite cu imbracaminte pe durata tratamentului si inca 2 saptamani dupa terminarea acestuia

Betablocantele impiedica organismul sa transpire

Abilitatea de a-si regla temperatura corpului este scazuta in cazul varstnicilor. Daca se afla si sub tratament cu anumite medicamente, acestea pot si ele sa slabeasca reactia normala a corpului la caldura si umiditate. Betablocantele administrate in aritmii cardiace, in hipertensiune si postinfarct reduc fluxul de sange la nivelul pielii, impiedicand corpul sa elimine caldura interna. Antipsihoticele precum haloperidolul si risperidona blocheaza semnalele care anunta creierul ca temperatura corpului creste, iar anumite antihistaminice si medicamente impotriva migrenei reduc transpiratia.

Dintre medicamentele cu efecte nedorite in procesul de reglare optima a temperaturii corpului in anotimpul cald, amintim psihotropele (fenotiazine, butirfenone), antiparkinsonienele, diureticele. Pacientii cronici necesita o monitorizare periodica permanenta, clinica si paraclinica. Celor cu afectiuni cardiovasculare si in special celor cu insuficienta cardiaca sau boala cronica de rinichi si tratament diuretic, in functie de ionograma sangvina, li se ajusteaza dozele de diuretic la nevoie. La o proportie redusa de pacienti hipertensivi, de obicei cu forme usoare de boala, este posibil ca, prin vasodilatatia periferica secundara caldurii, sa fie nevoie de ajustarea dozelor de medicamente antihipertensive in sensul scaderii acestora. Amiodarona, folosit ca antiaritmic, creste eliminarea renala a iodului, si de aceea tratamentul cronic va fi atent monitorizat si prin dozare de hormoni tiroidieni.

De asemenea, poate genera fotosensibilizare, si din acest motiv pacientii in tratament cu amiodarona necesita precautii la expunerea la soare. Vara, in unele situatii, in functie de nivelul sangvin al hormonilor tiroidieni, este posibila ajustarea dozelor de medicamente folosite in afectiunile tiroidiene. Din cauza expunerii naturale la soare, medicamentele care contin vitamina D ar trebui evitate in anotimpul cald, deoarece exista riscul de supradozare cu aparitia hipercalcemiei si hipercalciuriei. Preparatele de uz dermatologic care interactioneaza cu razele solare sunt reprezentate de retinoizi, folositi topic in tratamentul formelor moderate de acnee. Astfel de pacienti vor evita expunerea la soare. Si antibioticele de tipul doxyciclinum senzibilizeaza pielea la radiatiile solare.

https://sfatnaturist.ro