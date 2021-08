Cum trebuie să alegem rechizitele pentru un elev?

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Actualitate 26 August 2021, ora: 09:15

Am fost bucuros sa o vad pe doamna Presedinte Maia Sandu la Platforma Crimeea, insa am ramas mirat de discursul dumneaei, a avut o scapare regretabila cand a pierdut ocazia sa aduca in lumina paralele dintre conflictul transnistrean si ce se intampla in Ucraina.