Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfantul Simeon Noul Teolog este praznuit de Biserica Ortodoxa in ziua de 12 martie. Pentru a incerca sa reconstituim intr-un mod obiectiv si complet personalitatea duhovniceasca a Sfantului...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Sfantul Simeon Noul Teolog este praznuit de Biserica Ortodoxa in ziua de 12 martie. Pentru a incerca sa reconstituim intr-un mod obiectiv si complet personalitatea duhovniceasca a Sfantului Simeon si activitatea sa de egumen al Manastirii Sfantului Mamas, de indrumator de suflete si de...

Expertul în fitness Lyle McDonald explică de ce joggingul este perfect pentru începători: „Alergarea uşoară are o mulţime de avantaje. În funcţie de intensitate aceasta arde mai multe calorii în timpul exerciţiului decât sprintul.” Tot el spune că „datorită consumului mare de energie şi a timpului de refacere scurt în sprint unele cercetări demonstrează că poate afecta apetitul în dieta sportivilor”.

Riscul carenţei de fier poate să apară într-una dintre următoarele situaţii: Aport inadecvat de fier - apare la persoanele care nu au un regim alimentar sănătos şi diversificat. Consumul de carne roşie poate sa rezolve aceasta problema. Alte alimente bogate în fier: cimbrul, mugurii de pin, fructele de mare, ciocolată, linte şi peşte. Necesar crescut de fier - antrenamentele foarte intense induc necesitatea existenţei unui număr mai mare de cellule roşii, iar acestea conţin hemoglobina. Pentru ca hemoglobina sa fie sintetizată e nevoie de un aport optim de fier. În special in cazul sportivilor din sporturi de rezistenţă, rata de transformare (reciclare) a fierului este mult accelerată. Pierderi mari de fier - pot sa apară în urma accidentărilor, iar la femei în timpul menstruatiei. În cazul alergatorilor se poate inregistra un fenomen aparte - la cei care poartă încălţăminte de proastă calitate şi aleargă pe suprafeţe dure se produce o distrugere accentuate a hematiilor la nivelul tălpilor (hemoliza). De asemenea, prin transpiraţie se pierde o cantitate de fier, iar sportivii care transpiră mult pierd mai mult fier.

Mai mult, conform unor studii de specialitate, exerciţiile fizice printre care şi joggingul determină organismul să producă cantităţi mai mari de substanţe care îmbunătăţesc memoria şi puterea de învăţare. Sunt suficiente doar 30 de secunde de activitate fizică pentru a creşte performanţele creierului, a descoperit în urma unui experiment jurnalistul Gregory Ferenstein, de la The Daily Beast. Rezultatele sale au arătat că sportul practicat într-un interval atât de scurt poate îmbunătăţi capacităţile cognitive cu până la 12%.

Pe lângă îmbunătăţirea condiţiei fizice, joggingul are un efect benefic şi asupra psihicului nostru. Nenumărate studii au arătat că persoanele care practică jogging în mod regulat sunt mai puţin stresate, au mai multă incredere în ele, trec mai rapid peste episoadele de depresie şi gândesc mai pozitiv.

Avantajele practicării joggingului în aer liber Joggingul are mult mai multe beneficii asupra organismului nostru, fiind considerat unul dintre cele mai complete antrenamente. Antrenorii recomandă practicarea joggingului în aer liber, în spaţii verzi pentru o cât mai bună oxigenare a întregului organism.

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Tensiunea arterială şi colesterolul pot fi ţinute sub...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)