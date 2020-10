Cum văd americanii România: un tigru la Marea Neagră?

Este felul diplomatic în care răspunde România, atunci când e nevoită să aibă poziții ferme. Are o temere istorică, fiindcă e o țară de margine, care în trecut a fost într-o permanentă precaritate, între Estul lacom și Vestul egoist. Chiar sub umbrela NATO și scutul SUA, România rămâne precaută, așteptând banii americani, aplaudând proiectele lor, dar refuzând pozițiile inflexibile, inclusiv atunci când ar trebui făcute împotriva Chinei.

Polonia, care cumpără gaz din SUA prin terminalul Swinouscie din Mare Baltică se opune din răsputeri gazoductului Nord Stream 2, dintre Germania și Rusia. România, pe de altă parte, nu are nicio problemă să-și completeze nevoile cu gaz rusesc, ținându-și propriile resurse pentru zile negre. Turkish Stream, conducta care aduce gaz din Rusia în Turcia și mai departe în Balcani prin Bulgaria, nu a fost în niciun moment pusă sub semnul întrebării la București.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Un om de afaceri și-a denunțat avocatul, după ce acesta i-ar fi cerut zeci de mii de euro sub pretextul că i-ar putea rezolva în instanță mai multe dosare civile pe care le avea pe rol. Potrivit denunțătorului, bănuitul îi promitea că are influență asupra magistraților...

Horoscop 14 Octombrie 2020, ora: 07:21

Mercur intra in miscare retrograde in Scorpion. Fii pregatit pentru ultima parte a anului transformational 2020. Mercur retrograd se va mai intoarce in scorpion pana in anul 2025. Scorpionul este semnul alchimiei, al renasterii si iti ofera acum cazanul de topire. Soarele intra in opozitie...