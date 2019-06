Cum vorbim, cum scriem /// „Inclusiv și” pleonasmul

Pleonasmul este o deficienţă de exprimare care constă în alăturarea unor cuvinte cu acelaşi sens, cum ar fi, de exemplu, sintagma avansaţi înainte, în care a avansa are deja sensul de a înainta, astfel că este suficient să spunem fie avansaţi, fie mergeţi înainte. S-a observat că de multe ori în combinaţiile pleonastice apare un neologism sau un cuvânt mai savant, care îi şi hipnotizează pe vorbitorii neavizaţi, de aceea astfel de îmbinări au fost numite şi pleonasme culte.

Numărul lor nu este prea mare, dar, după cum se vede, ele trebuie amintite din când în când: în capul listei se află un pleonasm am putea zice „cu barbă”, pentru că circulă de mult şi permanent - inclusiv şi, în care inclusiv conţine sensul şi cu, astfel că pentru o bună exprimare este suficient să spunem una din două: ori şi, ori inclusiv. Chiar dacă despre această greşeală s-a spus şi s-a scris mult, totuşi, cu ceva timp în urmă, la Jurnal TV un reporter ne spunea că „vor fi controale, inclusiv şi la grădiniţele din suburbii”. La fel de criticată este sintagma „a-şi aduce aportul”, în care al doilea cuvânt este franţuzescul apporter cu semnificaţia de a aduce, fapt care nu o împiedică pe o prezentatoare de la Radio Moldova 1 să ne spună despre cei care „aduc un aport semnificativ la dezvoltarea economiei” (corect: îşi aduc contribuţia). Nu rămân în urmă nici cei de la programul TV Mesager, care ne anunţau recent că „a fost descoperită o planetă cu cele mai optime condiţii de viaţă”. Aici strică treaba forma cele mai optime, pentru că atât optim, cât şi alte câteva adjective - maxim, minim, inferior, superior, imens, perfect - sunt deja nişte superlative care nu mai pot fi puse la vreun grad de comparaţie (sunt pleonasme expresiile mai inferior, mai superior, cele mai minime, foarte imens, mult mai perfect etc.).

O sursă de pleonasme este şi prefixul re-, deoarece acesta conferă verbului un sens iterativ, deci care exprimă o acţiune repetată, săvârşită de mai multe ori, astfel că după asemenea forme ca am recitit, am revăzut, va reveni etc. nu mai trebuie să apară adverbele iarăşi, din nou, încă o dată, pentru că îmbinările de tipul am recitit iarăşi, s-au reîntâlnit din nou, reamintesc încă o dată sunt pleonasme: am recitit înseamnă am citit din nou sau iarăşi sau încă o dată. Tot un pleonasm este expresia repet a doua oară, căci a repeta are deja sensul de a spune încă o dată.

Şi chiar dacă Repetitia est mater studiorum, este bine să ştim exact ce, cât şi cum repetăm.

Irina Condrea