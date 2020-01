Dacia a avut cel mai bun an din istoria sa, cu livrări de peste 730.000 de automobile

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

Vlad Filat nu a făcut nimic altceva decât să utilizeze prevederile legale pentru a-i fi redus termenul de detenție, iar eliberarea sa nu are în spate niciun fel de teorie a conspirației, în pofida acuzațiilor reciproce pe care și le-au adus Maia Sandu și Igor Dodon....

Dacia a vândut în lume 736.000 de mașini anul trecut, dintre care 55.000 în România, țara noastră fiind a cincea piață pentru marca ce produce la Mioveni, Tanger și Casablanca. Franța a fost cea mai mare piață, cu 140.000 de mașini, iar Italia a fost pe doi, cu 88.000. Creșterea s-a datorat Duster care a avut un an excelent în Europa.

