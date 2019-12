Dacia electrică, la un pas de lansare: Renault vrea să aducă modelul K-ZE din China în Europa

Crossoverul electric Renault City K-ZE, prezentat anul trecut în cadrul Salonului Auto de la Paris pentru a fi lansat pe pieţele emergente precum China, va fi pregătit pentru a intra pe piaţa auto europeană. Această maşină ar putea fi vândută în Europa sub marca Dacia, însă producţia sa va fi păstrată în China.

Decizia vine în contextul în care din 2021 fiecare grup auto va trebui să-şi limiteze emisiile de dioxid de carbon la o medie de 95 g/CO2 per km, în timp ce în prezent media este spre 120 g/CO2/km. Informaţia a fost confirmată de Gilles Normand, directorul diviziei de maşini electrice a Renault, care a declarat că o versiune a K-ZE va fi lansată în Europa, potrivit autocar.co.uk. Maşina ar putea costa circa 15.000 de euro şi va veni la un preţ sub cel de circa 20.000 de euro al VW e-Up!, care însă promite o autonomie de 270 km, faţă de circa 250 km în cazul modelului Renault. Francezii mai au în portofoliu modelul ZOE, care însă are un preţ de la 33.000 de euro cu TVA.